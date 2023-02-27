Медики обласної клінічної лікарні та фахівці медичного університету Івано-Франківська за допомогою системи телемедицини Teledoc Health провели консультацію з колегами з клініки Шаріте в Берліні.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зокрема, була проведена дистанційна консультація двох пацієнтів з надзвичайно небезпечним для життя ускладненням – жировою емболією, що розвинулася після переломів.

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– Патологічний процес виникає внаслідок закупорки судин дрібними частинками жиру, що може призвести до важкої дихальної недостатності і навіть смерті, – йдеться в повідомленні.

Один з пацієнтів – лижник, який отримав ускладнення після перелому стегна, другий – жінка, травмована в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

– Ми показали пацієнтів колегам з Берліна: цікавило, в які терміни їх оптимально оперувати, тому що ускладнення відсунуло на задній план втручання, якого пацієнти теж потребували, – коментує завкафедрою анестезіології та інтенсивної терапії Івано-Франківського медуніверситету Іван Титов.

Німецькі лікарі керували роботом дистанційно, могли отримати максимально деталізоване зображення, наприклад, не тільки висипу на шкірі, але навіть на осередку ока.

У процесі спілкування медики з Берліна могли завантажити з лікарняної бази електронні документи: рентгенограми, відео УЗД, результати КТ.

В результаті команда зуміла стабілізувати пацієнтів, впоратися з дихальною недостатністю. Обидва переведені до відділення інтенсивної терапії та травматологічного відділення для подальшого лікування та спостереження.

Фото: МОЗ