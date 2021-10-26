В Украине текущие темпы вакцинации от коронавируса превзошли максимальные европейские и мировые показатели.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга 26 октября.

— За прошедшую неделю показатель заболеваемости на Covid-19 увеличился на 22%, уровень госпитализаций — на 20%. В то же время госпитализации опережают выписки примерно на 30%, — отметил он.

По словам Ганиченко, смертность в Украине превзошла пиковые значения весенней волны. За неделю показатель увеличился на 61%.

Текущие темпы вакцинации от Covid-19 выросли на 98% и превзошли максимальные европейские и мировые показатели: +2,7% вакцинированного населения Украины по крайней мере одной дозой за последнюю неделю. Максимальный показатель Европы — + 2,6%, мира — +1,7%.

По состоянию на 25 октября более 7 млн украинцев получили две дозы вакцины от Covid-19. Всего проведено более 16 млн прививок.

За минувшие сутки в Украине 254 920 человек вакцинировались от Covid-19. Одну дозу получили 185 786 людей, полностью иммунизированы — 69 134 человека.

Сейчас в стране восемь областей находятся в красной зоне карантина: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Луганская и Николаевская. В зоне риска находятся Житомирская, Львовская, Хмельницкая и Харьковская области.

Источник: KSE

Фото: КГГА