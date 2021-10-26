В Україні поточні темпи вакцинації від коронавірусу перевершили максимальні європейські та світові показники.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 26 жовтня.

– За минулий тиждень показник захворюваності на Covid-19 збільшився на 22%, рівень госпіталізацій — на 20%. Водночас госпіталізації випереджають виписки приблизно на 30%, – зазначив він.

За словами Ганиченка, смертність в Україні перевершила пікові значення весняної хвилі. За тиждень показник збільшився на 61%.

Поточні темпи вакцинації від Covid-19 зросли на 98% і перевершили максимальні європейські та світові показники: +2,7% вакцинованого населення України принаймні однією дозою за останній тиждень. Максимальний показник Європи — +2,6%, світу — +1,7%.

Станом на 25 жовтня більше 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено понад 16 млн щеплень.

За минулу добу в Україні 254 920 людей вакцинувалися від Covid-19. Одну дозу отримали 185 786 людей, повністю імунізовані — 69 134 людини.

Нині у країні вісім областей перебувають у червоній зоні карантину: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська та Миколаївська. У зоні ризику перебувають Житомирська, Львівська, Хмельницька та Харківська області.

Джерело: KSE

Фото: КМДА