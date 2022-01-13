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Тенденция к сокращению масштаба: ВОЗ заявила о переходе Covid-19 в статус эндемии

13 января 2022, 10:38
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявляют о том, что инфекция коронавируса имеет тенденцию перехода из статуса пандемии в более локальный масштаб – эндемический, то есть характерный для определенного региона.

Об этом во время брифинга сообщила глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове.

— Этот вирус находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным. Это бесспорно, — заявила она.

И отметила, что сейчас пандемия коронавируса находится в самом разгаре.

— Растет уровень заболеваемости, а вместе с ним и нагрузка на системы здравоохранения. Но мы еще не дошли до стадии эндемии, — сказала ван Керкхове.

По ее словам, предсказать развитие пандемии достаточно сложно, поскольку коронавирус активно мутирует. Это похоже на ситуацию с гриппом и другими типичными сезонными инфекциями.

Кроме того, в разных странах разные достижения в борьбе с инфекцией Covid-19. У кого-то они более значимые, где-то наблюдается стабильное отставание.

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Напомним, что эксперты ВОЗ заявили, что в клинические испытания вакцин от коронавируса следует включать и беременных женщин.  

Источник: брифинг

Теги
ВООЗ , Коронавирус Covid-19 , пандемія , прогноз
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