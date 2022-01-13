Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я заявляють про те, що інфекція коронавірусу має тенденцію до переходу зі статусу пандемії в більш локальний масштаб – ендемічний, тобто характерний для певного регіону.

Про це під час брифінгу повідомила голова технічної групи ВООЗ Марія ван Керкхове.

– Цей вірус перебуває на шляху до того, щоб стати ендемічним. Це безперечно, – заявила вона.

І зазначила, що зараз пандемія коронавірусу перебуває у розпалі.

– Зростає рівень захворюваності, а разом з ним і навантаження на системи охорони здоров’я. Але ми ще не дійшли до стадії ендемії, – сказала ван Керкхове.

За її словами, передбачити розвиток пандемії досить складно, оскільки коронавірус активно мутує. Це схоже на ситуацію з грипом та іншими типовими сезонними інфекціями.

Крім того, в різних країнах різні досягнення в боротьбі з інфекцією Covid-19. Десь вони більш значущі, десь спостерігається стабільне відставання.

Нагадаємо, що експерти ВООЗ заявили, що в клінічні випробування вакцин від коронавірусу слід включати і вагітних жінок.

Джерело: брифінг