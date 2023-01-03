Кадры почти дюжины тел, оставленных разлагаться возле одной из крупных больниц Папуа-Новой Гвинеи, высветили нагрузку на систему здравоохранения страны и привели к призывам к срочным реформам.

Трехминутное видео показывает 11 тел на двухъярусных кроватях и каталках внутри помещения, похожего на сарай, который используется как временный морг.

Отмечается, что в здании нет надлежащего кондиционирования воздуха, а окна и двери открыты для непогоды. Тела оставляют там для родственников или до тех пор, пока в морге не освободится место.

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Сообщается, что шокирующее видео, опубликованное на популярной странице в Facebook, было снято неизвестным мужчиной между Рождеством и кануном Нового года.

— Некоторые из этих тел оставлены здесь четыре или пять дней назад, некоторые из них разложились, — пишет автор видео.

Показано, что тела быстро портятся из-за тропической погоды. Пока мужчина снимает, члены семьи вносят еще одно тело.

В ответ на видео в больнице общего профиля Порт-Морсби заявили, что морг переполнен, в основном из-за того, что родственники не забирают тела вовремя.

Отмечается, что в последний раз больница проводила массовое захоронение невостребованных тел в 2021 году. Морг, построенный 30 лет назад, изначально был рассчитан на 120 тел, но сейчас вмещает около 200.

— Морг всегда полон, место для укладки одного тела забито четырьмя или пятью, — сказал бывший работник больницы, пожелавший остаться неизвестным.

Сообщается, что многие перепуганные жители Порт-Морсби призвали к действиям высшие власти страны.