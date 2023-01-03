Кадри майже дюжини тіл, залишених розкладатися біля однієї з великих лікарень Папуа-Нової Гвінеї, висвітлили навантаження на систему охорони здоров’я країни і спровокували заклики до термінових реформ.

Трихвилинне відео показує 11 тіл на двоярусних ліжках і каталках всередині приміщення, схожого на сарай, який використовується як тимчасовий морг.

Зазначається, що в будівлі немає належного кондиціонування повітря, а вікна та двері відкриті для негоди. Тіла залишають там для родичів або доти, доки в морзі не звільниться місце.

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Повідомляється, що шокуюче відео, опубліковане на популярній сторінці в Facebook, було знято невідомим чоловіком між Різдвом і передднем Нового року.

– Деякі з цих тіл лежать тут вже чотири або п’ять днів, деякі з них розклалися, — пише автор відео.

Показано, що тіла швидко псуються через тропічну погоду. Доки чоловік знімає, члени сім’ї вносять ще одне тіло.

У відповідь на відео лікарня Порт-Морсбі заявила, що морг переповнений переважно через те, що родичі не забирають тіла вчасно.

Зазначається, що востаннє лікарня проводила масове поховання незатребуваних тіл у 2021 році. Морг, побудований 30 років тому, спочатку був розрахований на 120 тіл, але зараз вміщує близько 200.

– Морг завжди переповнений, місце для укладання одного тіла забито чотирма або п’ятьма, — сказав колишній працівник лікарні, який побажав залишитися невідомим.

Повідомляється, що багато переляканих жителів Порт-Морсбі закликали до дій вищу владу країни.