Міністр охорони здоров’я Португалії Марта Темідо пішла у відставку після того, як померла 34-річна вагітна жінка, яка не змогла отримати лікування в головній лікарні Лісабона через брак місць.

Цей випадок викликав хвилю обурення в Португалії, де багатомісячна криза у сфері охорони здоров’я призвела до закриття служб невідкладної допомоги по всій країні.

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Повідомляється, що жінка була госпіталізована в лісабонську лікарню Санта-Марія 23 серпня з проблемами дихання і високим кров’яним тиском. Через брак місць у неонатальному відділенні її перевели в іншу лікарню, але вона померла від серцевого нападу в машині швидкої допомоги.

Її дитина, що народилася в 30 тижнів вагою 772 г, вижила.

Міністр охорони здоров’я Марта Темідо, яка обіймала свою посаду з 2018 року і протягом всієї пандемії Covid-19, подала у відставку після того, як справа набула розголосу.