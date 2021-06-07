В Великобритании прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом, в стране может начаться третья волна активного распространения болезни.

Об этом заявил бывший главный советник правительства по науке Дэвид Кинг.

— Ежедневно в Соединенном Королевстве регистрируется 5,3 тыс. новых случаев заболевания, а на прошлой неделе суточное число инфицированных возросло примерно на 2 тыс. человек. Это свидетельствует о появлении новой волны, — сообщил Дэвид Кинг.

По его словам, в день фиксируют около 400 заражений среди уже вакцинированных людей.

Коронавирус в мире

Несмотря на исследование вируса, специалистам пока не удалось определить, где и когда появился коронавирус.

При этом ученые считают, что этот вопрос нужно изучить, чтобы избежать ухудшения ситуации.

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Источник: Sky News