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Трое умерших от неизвестной болезни в Танзании: какие симптомы

14 июля 2022, 14:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Трое умерших от неизвестной болезни в Танзании: какие симптомы
Источник: Depositphotos

Три человека скончались от кровотечения из носа на юге Танзании.

Через день после того, как правительство страны направило группу ученых в области здравоохранения для исследования странной болезни с носовым кровотечением на юг Танзании, в Линди было зарегистрировано три смерти.

Эти трое были среди 11 человек, у которых диагностировали болезнь, которая вызвала тревогу в стране.

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Во время 20 пленарной ассамблеи Ассоциации епископских конференций в Восточной Африке (AMECEA), организованной Епископской конференцией Танзании (TEC), президент Хасан сказал, что гипотеза заключается в том, что болезнь связана с последствиями ухудшения окружающей среды.

По его словам, из-за ухудшения окружающей среды жизнь некоторых видов диких животных была нарушена. И они вынуждены приближаться к населенным пунктам, что отрицательно сказывается на здоровье людей.

Смерть людей подтвердил главврач Танзании Айфело Сичвале во время брифинга для СМИ в столице Домой в среду, 13 июля 2022 года.

Он сказал, что заболевание, которое еще предстоит определить, возникло в муниципалитете Руангва в регионе Линди в медицинском центре Мбекеньера.

-В течение трех дней (5-7 июля 2022 года) в центре приняли двух пациентов с симптомами лихорадки, кровотечением из носа, головной болью и усталостью, – сказал он.

Он добавил, что всего по состоянию на 12 июля было 11 больных, из них трое скончались.

— Также есть еще пять пациентов, которые изолировали себя дома в районе Килва”, — сказал он.

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Однако, по его словам, еще двое пациентов, изолированных в медицинском центре Мбекеньера, поправились и были выписаны.

Источник: The Citizen

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