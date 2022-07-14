Троє людей померли від кровотечі з носа на півдні Танзанії.

Через день після того, як уряд країни направив групу вчених у галузі охорони здоров’я для дослідження дивної хвороби з носовою кровотечею на південь Танзанії, у Лінді було зареєстровано три смерті.

Ці троє були серед 11 людей, у яких діагностували хворобу, яка наразі викликала тривогу в країні.

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Під час 20-ї пленарної асамблеї Асоціації єпископських конференцій у Східній Африці (AMECEA), організованої Єпископською конференцією Танзанії (TEC), президент Хасан сказав, що гіпотеза полягає в тому, що хвороба пов’язана з наслідками погіршення навколишнього середовища.

За його словами, через погіршення навколишнього середовища життя деяких видів диких тварин було порушено. І вони змушені наближатися до населених пунктів, що негативно впливає на здоров’я людей.

Смерть людей підтвердив головний лікар Танзанії Айфело Січвале під час брифінгу для ЗМІ в столиці Додома в середу, 13 липня 2022 року.

Він сказав, що захворювання, яке ще належить визначити, виникло в муніципалітеті Руангва в регіоні Лінді в медичному центрі Мбекеньєра.

-Протягом трьох днів (5-7 липня 2022 року) в центрі прийняли двох пацієнтів з симптомами лихоманки, кровотечею з носа, головним болем і втомою, – сказав він.

Він додав, що всього станом на 12 липня було 11 хворих, з них троє померли.

– Також є ще п’ятеро пацієнтів, які ізолювали себе вдома в районі Кілва”, – сказав він.

Однак, за його словами, ще двоє пацієнтів, що були ізольовані в медичному центрі Мбекеньєра, одужали та були виписані.

Джерело: The Citizen