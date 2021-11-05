В Украине Национальную службу здоровья может возглавить заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 5 ноября. Министр будет рекомендовать Кабинету министров назначить именно Гусак на эту должность.

По словам Ляшко, у нее есть необходимый опыт работы для того, чтобы возглавить НСЗУ.

— Моя идеология, которую я озвучил такой: НСЗУ в свое время развивалась, как стартап. Сегодня она уже вышла на центральные органы исполнительной власти. Этот орган оперирует бюджетом, который в следующем году составит 158 млрд грн. И поверьте — это уже не стартап, а полноценный орган центральной исполнительной власти с огромной ответственностью, — говорит он.

Министр утверждает, что руководителем должен быть менеджер, который четко управляет процессами, чтобы не было сбоев. Ведь из-за несвоевременно подписанных договоров люди могут недополучить зарплаты, медикаменты.

В финальный список претендентов входили: и. о. главы НСЗУ Дмитрий Самофалов, заместитель председателя НСЗУ Татьяна Бойко и заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Наталья Гусак с января 2020 года работает заместителем председателя Черновицкой ОГА. Она курирует медицинское направление, а также возглавляет госпитальный совет.

Ранее она была региональным координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы U-LEAD с Европой, експерткою по управлению медицинскими учреждениями и возглавляла ГО Пациенты Буковины.

Фото: Наталья Гусак