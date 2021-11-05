Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Це людина зі сторони: у МОЗ визначилися з кандидатурою на посаду голови НСЗУ

5 Листопада 2021, 20:30 Ольга Тетеріна
Це людина зі сторони: у МОЗ визначилися з кандидатурою на посаду голови НСЗУ

В Україні Національну службу здоров‘я може очолити заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Про це повідомив міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко під час зустрічі із журналістами 5 листопада. Міністр рекомендуватиме Кабінету міністрів призначити саме Гусак на цю посаду.

За словами Ляшка, у неї є необхідний досвід роботи для того, щоб очолити НСЗУ.

– Моя ідеологія, яку я озвучив такою: НСЗУ свого часу розвивалась, як стартап. Сьогодні вона вже вийшла на центральні органи виконавчої влади. Цей орган оперує бюджетом, який у наступному році становитиме 158 млрд грн. І повірте – це вже не стартап, а повноцінний орган центральної виконавчої влади із величезною відповідальністю, – каже він.

Міністр стверджує, що керівником повинен бути менеджер, який чітко керує процесами, щоб не було збоїв. Адже через несвоєчасно підписані договори люди можуть недоотримати зарплати, медикаменти.

До фінального списку претендентів входили: в.о. глави НСЗУ Дмитро Самофалов, заступниця голови НСЗУ Тетяна Бойко та заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Наталія Гусак з січня 2020 року працює заступником голови Чернівецької ОДА. Вона курирує медичний напрямок, а також очолює госпітальну раду.

Раніше вона була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою, експерткою з управління медичними закладами та очолювала ГО Пацієнти Буковини.

Читайте також:
Це людина зі сторони: у МОЗ визначилися з кандидатурою на посаду голови НСЗУБустерна доза та ревакцинація – Ляшко розповів, коли їх можуть дозволити

Фото: Наталія Гусак 

Теги
Віктор Ляшко , МОЗ України , НСЗУ
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка