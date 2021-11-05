В Україні Національну службу здоров‘я може очолити заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Про це повідомив міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко під час зустрічі із журналістами 5 листопада. Міністр рекомендуватиме Кабінету міністрів призначити саме Гусак на цю посаду.

За словами Ляшка, у неї є необхідний досвід роботи для того, щоб очолити НСЗУ.

– Моя ідеологія, яку я озвучив такою: НСЗУ свого часу розвивалась, як стартап. Сьогодні вона вже вийшла на центральні органи виконавчої влади. Цей орган оперує бюджетом, який у наступному році становитиме 158 млрд грн. І повірте – це вже не стартап, а повноцінний орган центральної виконавчої влади із величезною відповідальністю, – каже він.

Міністр стверджує, що керівником повинен бути менеджер, який чітко керує процесами, щоб не було збоїв. Адже через несвоєчасно підписані договори люди можуть недоотримати зарплати, медикаменти.

До фінального списку претендентів входили: в.о. глави НСЗУ Дмитро Самофалов, заступниця голови НСЗУ Тетяна Бойко та заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Наталія Гусак з січня 2020 року працює заступником голови Чернівецької ОДА. Вона курирує медичний напрямок, а також очолює госпітальну раду.

Раніше вона була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою, експерткою з управління медичними закладами та очолювала ГО Пацієнти Буковини.

Фото: Наталія Гусак