Реальная статистика смертности от коронавируса в Украине выше, чем свидетельствуют официальные данные.

Об этом заявил украинский врач Евгений Комаровский в одном из интервью. По состоянию на 5 ноября в стране зафиксировали максимальное суточное количество летальных исходов от Covid-19 за время пандемии — 793.

— На самом деле это не ужасная статистика. Я думаю, что это половина от реального количества умерших. Куча людей не доезжает до больниц и умирает от Covid-19 дома. К тому же это пожилые люди, их даже не повезут на вскрытие, — отметил Комаровский.

Специалист рассказал, что в Украине есть так называемая отсроченная смертность, связанная с коронавирусом. Большое количество людей находится в состоянии долгого Covid-19, то есть последствий перенесенного острого вируса.

Комаровский добавил, что у этих людей с огромной степенью вероятности выражена депрессия, они кончают жизнь самоубийством, выясняют отношения и режут друг друга по домам. Также у них возникают тромбозы, миокардиты, воспаление почек, отказывают органы, которые когда-то болели и тому подобное. То есть, кроме острых смертей, есть отсроченные смерти.

По состоянию на 9 ноября в Украине увеличилось суточное количество смертей от коронавируса, умерли 833 человека. Всего в стране зафиксировали 18 988 новых случаев Covid-19.

Больше всего больных в Днепропетровской (2 042), Одесской (1 516), Львовской (1 352), Харьковской (1 314) областях и г. Киев (1 204). Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.