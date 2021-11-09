Реальна статистика смертності від коронавірусу в Україні вища, ніж свідчать офіційні дані.

Про це заявив український лікар Євген Комаровський в одному з інтерв’ю. Так, станом на 5 листопада у країні зафіксували максимальну добову кількість летальних випадків від Covid-19 за час пандемії – 793.

– Насправді це не жахлива статистика. Я думаю, що це половина від реальної кількості померлих. Купа людей не доїжджає до лікарень і помирає від Covid-19 вдома. До того ж це літні люди, їх навіть не повезуть на розтин, – зазначив Комаровський.

Спеціаліст розповів, що в Україні є так звана відтермінована смертність, пов’язана з коронавірусом. Велика кількість людей перебуває у стані довгого Covid-19, тобто наслідків перенесеного гострого вірусу.

Комаровський додав, що у цих людей із величезним ступенем імовірності виражена депресія, вони накладають на себе руки, з’ясовують стосунки та ріжуть одне одного в домівках. Також у них виникають тромбози, міокардити, запалення нирок, відмовляють органи, які колись боліли тощо. Тобто, окрім гострих смертей, є відтерміновані смерті.

Станом на 9 листопада в Україні збільшилася добова кількість смертей від коронавірусу, померло 833 людини. Загалом у країні зафіксували 18 988 нових випадків Covid-19.

Найбільше хворих у Дніпропетровській (2 042), Одеській (1 516), Львівській (1 352), Харківській (1 314) областях і м. Київ (1 204). Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.