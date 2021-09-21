Все области Украины приближаются к желтой зоне эпидемической опасности. Регионы не соответствуют зеленой зоне по некоторым показателям.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Во всей Украине динамика госпитализаций Covid-больных составляет 50,9%, а 20 сентября показатель был 50,7%.

Показатель динамики уровня госпитализаций с Covid-19 превышен в Днепропетровской (66,0%), Донецкой (59,5%), Житомирской (52,3%), Киевской (54,0%), Луганской (80,7%), Львовской (50,5%), Николаевской (65,6%), Ровенской (100,0%), Сумской (66,1%), Харьковской (76,3%), Херсонской (58,1%) и Черкасской (68,6%) областях.

В зеленой зоне динамика общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным Covid-19 или подозрением на него должна составлять не более 50%.

Динамика госпитализаций – критерий, который показывает рост количества госпитализаций за семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

В 23 регионах страны превышен уровень заболеваемости Covid-19. Этот показатель в пределах нормы только в Кировоградской области (30) и Закарпатской (37) областях.

Наибольший уровень заболеваемости фиксируют в Черновицкой (338 на 100 тыс.), Луганской (331) и Тернопольской (221) областях. Нормальный показатель — количество больных не больше 75 человек на 100 тыс. населения.

По состоянию на 21 сентября в Украине зафиксировали 5 159 новых случаев коронавируса. От осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 137 человек. В то же время выздоровели 2 156 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и г. Киев (399). Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.