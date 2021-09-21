Усі області Україні наближаються до жовтої зони епідемічної небезпеки. Регіони не відповідають зеленій зоні за деякими показниками.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. У всій Україні динаміка госпіталізацій Covid-хворих становить 50,9%, а 20 вересня показник був 50,7%.

Показник динаміки рівня госпіталізацій з Covid-19 перевищений у Дніпропетровській (66,0%), Донецькій (59,5%), Житомирській (52,3%), Київській (54,0%), Луганській (80,7%), Львівській (50,5%), Миколаївській (65,6%), Рівненській (100,0%), Сумській (66,1%), Харківській (76,3%), Херсонській (58,1%) та Черкаській (68,6%) областях.

У зеленій зоні динаміка загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 або підозрою на нього має становити щонайбільше 50%.

Динаміка госпіталізацій – критерій, який показує зростання кількості госпіталізацій за сім днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом.

У 23 регіонах країни перевищений рівень захворюваності на Covid-19. Цей показник у межах норми лише у Кіровоградській області (30) та Закарпатській (37) областях.

Найбільший рівень захворюваності фіксують у Чернівецькій (338 на 100 тис.), Луганській (331) та Тернопільській (221) областях. Нормальний показник – кількість хворих є не більшою за 75 осіб на 100 тис. населення.

Станом на 21 вересня в Україні зафіксували 5 159 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 137 осіб. Водночас одужали 2 156 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399). Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.