Королевский суд Манчестера приговорил 33-летнюю медсестру Люси Летби к пожизненному сроку без права на освобождение за убийство семерых младенцев и попытку убить еще шестерых.

Как стало известно, судебное расследование длилось 10 месяцев. При этом сама Летби, лишившая жизни пятерых мальчиков и двух девочек, отказалась присутствовать на оглашении приговора.

— Это была жестокая кампания по убийству детей с глубокой злостью, граничащей с садизмом… Вы не испытываете угрызений совести. Смягчающих обстоятельств нет. Вы проведете остаток своей жизни в тюрьме, — заявил судья Джеймс Госс.

Судья распорядился предоставить бывшей медсестре копию приговора и заявлений родителей, чьих детей она убила. Летби стала третьей женщиной из ныне живущих в Великобритании, приговоренной к пожизненному заключению.