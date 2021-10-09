У детей после коронавируса Дельта заметили возникновение опасного синдрома

В США заявили об увеличении количества случаев мультисистемного воспалительного синдрома у детей, заболевших штаммом коронавируса Дельта.

Так, специалисты рассказали, что мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) — это редкое состояние, когда поражаются различные части тела, среди которых сердце, легкие, почки, мозг и кожа. Также возможны воспалительные заболевания глаз или органов желудочно-кишечного тракта.

Этот синдром чаще всего появляется через четыре-шесть недель после заражения коронавирусом. Рост заболеваемости в США заметили после вспышки штамма Дельта этим летом.

В США было зарегистрировано 46 подтвержденных случаев смерти от MIS-C и 5 217 подтвержденных случаев возникновения синдрома. Чаще всего с заболеванием сталкиваются дети в возрасте от 6 до 11 лет.

Коронавирус в США подтвердили у 5,9 млн детей, но инфекция MIS-C составляет от этого количества только лишь 0,0009%. Хотя с июля по август среднее количество ежедневных случаев MIS-C выросло почти вдвое.

В то же время, по мнению экспертов, пока нет убедительных доказательств того, что Сovid-штамм Дельта вызывает у детей и подростков более тяжелые формы болезни, чем ранние версии коронавируса. Хотя Дельта привела к заметному всплеску инфекций среди детей, потому что она гораздо более заразна.

Источник: ABC News