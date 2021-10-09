У дітей після коронавірусу Дельта помітили виникнення небезпечного синдрому

У США заявили про збільшення кількості випадків мультисистемного запального синдрому у дітей, які захворіли на штам коронавірусу Дельта.

Так, фахівці розповіли, що мультисистемний запальний синдром ( MIS-C) – це рідкісний стан, коли вражаються різні частини тіла, серед яких серце, легені, нирки, мозок і шкіра. Також можливі запальні процеси очей або органів шлунково-кишкового тракту.

Цей синдром найчастіше з’являється через чотири-шість тижнів після зараження коронавірусом. Зростання захворюваності в США помітили після спалаху штаму Дельта цього літа.

У США було зареєстровано 46 підтверджених випадків смерті від MIS-C і 5 217 підтверджених випадків виникнення синдрому. Найчастіше із захворюванням стикаються діти віком від 6 до 11 років.

Коронавірус у США підтвердили у 5,9 млн дітей, але інфекція MIS-C становить від цієї кількості лише лише 0,0009%. Хоча з липня по серпень середня кількість щоденних випадків MIS-C зросла майже вдвічі.

Водночас, на думку експертів, поки немає переконливих доказів того, що Сovid-штам Дельта викликає у дітей і підлітків більш важкі форми хвороби, ніж ранні версії коронавірусу. Хоча Дельта призвела до помітного сплеску інфекцій серед дітей, тому що вона набагато більш заразна.

Джерело: ABC News