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В клиники Германии и Бельгии: на лечение за границу эвакуированы еще 27 украинцев

26 мая 2022, 13:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики

Министерство здравоохранения Украины в рамках сотрудничества с Европейской комиссией продолжают почти ежедневно эвакуировать людей на лечение в специализированные клиники за рубежом.

Об этом на официальной странице в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что удалось эвакуировать еще 22 человека в Германию и пять онкологических больных граждан Украины в клиники Бельгии.

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— Это украинцы со сложными минно-взрывными ранениями, онкобольные пациенты и пациенты с заболеваниями, которые требуют специализированного лечения, или лечение которых, в связи с текущими обстоятельствами в Украине, невозможно, — говорится в сообщении.

Стало известно, что сначала больных и раненых транспортируют во Львов для стабилизации их состояния. Затем наземным транспортом их везут в Польшу, откуда с привлечением специальных воздушных госпиталей доставляют в другие страны ЕС.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Бельгия, Війна в Україні, Евакуація, лікування, МОЗ Украины, Німеччина
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