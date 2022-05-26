Міністерство охорони здоров’я України в рамках співпраці з Європейською комісією продовжує майже щодня евакуювати людей на лікування в спеціалізовані клініки за кордоном.

Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомила пресслужба відомства.

Повідомляється, що вдалося евакуювати ще 22 людини в Німеччину і п’ять онкологічних хворих громадян України в клініки Бельгії.

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– Це українці зі складними мінно-вибуховими пораненнями, онкохворі пацієнти та пацієнти із захворюваннями, які потребують спеціалізованого лікування або лікування яких за поточних обставин в Україні неможливе, – йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що спочатку хворих і поранених транспортують до Львова для стабілізації їхнього стану. Потім наземним транспортом їх везуть до Польщі, звідки із залученням спеціальних повітряних госпіталів доставляють в інші країни ЄС.

Фото: МОЗ