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Во Львове спасли 3-летнего мальчика с врожденной опухолью лимфатических сосудов

26 января 2024, 15:14
Марина Мелехова редактор
мама з сином, охматдит, львів

Специалисты львовского Охматдета начали лечение врожденной лимфангиомы у трехлетнего мальчика, которому другие врачи в течение длительного времени не смогли установить точный диагноз. Более 30 раз ребенок побывал в разных больницах, но тщетно.

Долгий путь лечения

Родители маленького Егора из Николаевской области обратились во львовский Центр детской медицины после длительного лечения сына в разных больницах Украины.

Специалисты Охматдета установили, что ребенок имеет врожденную патологию — лимфангиому лимфатических сосудов, расположенную в околоушно-жевательной, подчелюстной областях справа и подъязычной области слева.

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Затем осуществили пациенту склерозирование соответствующих участков, и после трехмесячного перерыва снова ввели препарат.

Контрольный УЗИ-скрининг показал положительную динамику уже после первой процедуры. Впереди Егора ожидают следующие курсы, ведь медики должны постоянно отслеживать активность процессов в новообразовании и оценивать изменения.

И хотя заболевание требует регулярного контроля в течение всей жизни ребенка, родители Егора знают — сын под наблюдением квалифицированных медиков.

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Источник и фото: Центр детской медицины больницы Охматдет

Теги
Львов медична допомога Охматдит хвороба
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