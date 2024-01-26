Фахівці львівського Охматдиту розпочали лікування вродженої лімфангіоми у трирічного хлопчика, якому інші лікарі протягом тривалого часу не змогли встановити точного діагнозу. Понад 30 разів дитина побувала в різних лікарнях, але марно.

Довгий шлях лікування

Батьки маленького Єгора з Миколаївської області звернулися до львівського Центру дитячої медицини після тривалого лікування сина у різних лікарнях України.

Фахівці Охматдиту встановили, що дитина має вроджену патологію – лімфангіому лімфатичних судин, розташовану у привушно-жувальній, підщелепній ділянках праворуч та під’язиковій ділянці ліворуч.

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Потім здійснили пацієнту склерозування відповідних ділянок, і після трьохмісячної перерви знову ввели препарат.

Контрольний УЗД-скринінг показав позитивну динаміку вже після першої процедури. Попереду Єгора очікують наступні курси, адже медики мають постійно відстежувати активність процесів у новоутворенні та оцінювати зміни.

І хоча захворювання вимагатиме регулярного контролю протягом усього життя дитини, батьки Єгора знають – син під наглядом кваліфікованих медиків.

Джерело і фото: Центр дитячої медицини лікарні Охматдит