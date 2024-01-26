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У Львові врятували 3-річного хлопчика з вродженою пухлиною лімфатичних судин

26 Січня 2024, 15:14
Марина Мелехова редактор
мама з сином, охматдит, львів

Фахівці львівського Охматдиту розпочали лікування вродженої лімфангіоми у трирічного хлопчика, якому інші лікарі протягом тривалого часу не змогли встановити точного діагнозу. Понад 30 разів дитина побувала в різних лікарнях, але марно.

Довгий шлях лікування

Батьки маленького Єгора з Миколаївської області звернулися до львівського Центру дитячої медицини після тривалого лікування сина у різних лікарнях України.

Фахівці Охматдиту встановили, що дитина має вроджену патологію – лімфангіому лімфатичних судин, розташовану у привушно-жувальній, підщелепній ділянках праворуч та під’язиковій ділянці ліворуч.

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Потім здійснили пацієнту склерозування відповідних ділянок, і після трьохмісячної перерви знову ввели препарат.

Контрольний УЗД-скринінг показав позитивну динаміку вже після першої процедури. Попереду Єгора очікують наступні курси, адже медики мають постійно відстежувати активність процесів у новоутворенні та оцінювати зміни.

І хоча захворювання вимагатиме регулярного контролю протягом усього життя дитини, батьки Єгора знають – син під наглядом кваліфікованих медиків.

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Джерело і фото: Центр дитячої медицини лікарні Охматдит

Теги
Львів медична допомога Охматдит хвороба
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