Во Львове вводят карантинные ограничения: что нужно знать

Во Львове с 18 октября вступают в силу усиленные карантинные ограничения.

По словам мэра города Андрея Садового, такое решение приняла Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— Сложные времена требуют непростых и оперативных действий. С 18 октября Львов будет жить по новым карантинным правилам, – сообщил Садовой.

Карантинные меры подразумевают, что школьники отправятся на каникулы до 1 ноября. Двухнедельный отдых распространяется и на учреждения внешкольного образования. В библиотеках режим работы будет изменен исключительно на выдачу книг.

Мероприятия, подразумевающие массовое скопление людей, будут отменены. Исключением будут только те события, участники и организаторы которых имеют сертификаты вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, который должен быть проведен максимум за 72 часа до события.

Владельцы сертификатов и отрицательных результатов тестов смогут ходить в театры, музеи, кинотеатры, галереи, филармония, органный зал. Для всех остальных вход запрещен. В указанных заведениях разрешено принимать максимум 50% посетителей от общего количества мест.

Магазины, салоны красоты, торговые центры, спортзалы, отели и хостелы смогут работать, если персонал будет иметь отрицательные результаты тестов либо прививку от коронавируса.

Общепиты будут закрываться в 23.00. За столиками разрешено сидеть максимум по четыре человека.

Ограничения для таких заведений будут продлены, если за две недели ситуация с заболеваемостью не улучшится.

Источник: Facebook Андрея Садового