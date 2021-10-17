У Львові вводять карантинні обмеження: що потрібно знати

У Львові з 18 жовтня набувають чинності посилені карантинні обмеження.

За словами мера міста Андрія Садового, таке рішення прийняла Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– Складні часи вимагають непростих та оперативних дій. З 18 жовтня Львів житиме за новим карантинним правилам, – повідомив Садовий.

Згідно з карантинними заходами, школярі відправляться на канікули до 1 листопада. Двотижневий відпочинок поширюється й на заклади позашкільної освіти. У бібліотеках режим роботи буде змінено виключно на видачу книг.

Заходи, які передбачають масове скупчення, буде скасовано. Винятком будуть лише ті події, учасники та організатори яких мають сертифікати вакцинації або негативний ПЛР-тест, який треба провести максимум за 72 години до події.

Власники сертифікатів та негативних результатів тестів зможуть ходити до театрів, музеїв, кінотеатрів, галерей, філармонії, органного залу. Для всіх інших вхід заборонено. У зазначених закладах дозволено приймати максимум 50% відвідувачів від загальної кількості місць.

Магазини, салони краси, торгові центри, спортзали, готелі та хостели зможуть працювати, якщо персонал буде мати негативні результати тестів або щеплення від коронавірусу.

Заклади громадського харчування зачинятимуться о 23.00. За столиками дозволено сидіти максимум по чотири людини.

Обмеження для таких закладів буде продовжено, якщо за два тижні ситуація із захворюваністю не покращиться.

Джерело: Facebook Андрія Садового