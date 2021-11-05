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В Минздраве планируют “амнистировать” владельцев фальшивых сертификатов

6 ноября 2021, 01:55 Тетяна Забожко
В Минздраве планируют “амнистировать” владельцев фальшивых сертификатов

Министерство здравоохранения собирается ввести в Украине так называемую “ковидную амнистию” для тех, кто приобрел поддельный сертификат о вакцинации.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил во время встречи с журналистами 5 ноября.

Сейчас владельцы фальшивых сертификатов, данные о которыъ внесены в систему здравоохранения, не могут вакцинироваться, если изъявят желание.

– Мы работаем над тем, как это убрать, – говорит Виктор Ляшко.

Таким образом в министерстве хотят дать возможность этим людям таки сделать прививку против коронавируса.

Кроме того, министр здравоохранения пообещал, что в стране будут тщательно изучать каждый случай тяжелого течения болезни у вакцинированных людей.

– Часто при  проверке потом выясняется, что у этих людей фальшивый сертификат о вакцинации, – отмечает Виктор Ляшко.

Пока же министр здравоохранения призывает граждан сообщать обо всех известных случаях продажи поддельных сертификатов.

Теги
Covid-сертифікат , Віктор Ляшко , Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ України
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