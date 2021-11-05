Министерство здравоохранения собирается ввести в Украине так называемую “ковидную амнистию” для тех, кто приобрел поддельный сертификат о вакцинации.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил во время встречи с журналистами 5 ноября.
Сейчас владельцы фальшивых сертификатов, данные о которыъ внесены в систему здравоохранения, не могут вакцинироваться, если изъявят желание.
– Мы работаем над тем, как это убрать, – говорит Виктор Ляшко.
Таким образом в министерстве хотят дать возможность этим людям таки сделать прививку против коронавируса.
Кроме того, министр здравоохранения пообещал, что в стране будут тщательно изучать каждый случай тяжелого течения болезни у вакцинированных людей.
– Часто при проверке потом выясняется, что у этих людей фальшивый сертификат о вакцинации, – отмечает Виктор Ляшко.
Пока же министр здравоохранения призывает граждан сообщать обо всех известных случаях продажи поддельных сертификатов.