Міністерство охорони здоров’я міркує над запровадженням в Україні так званої “ковідної амністії” для тих, хто придбав підробний сертифікат про вакцинацію.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив під час зустрічі з журналістами 5 листопада.

Нині власники фальшивих сертифікатів, дані про яких внесені до системи охорони здоров’я, не можуть вакцинуватись, якщо виявлять бажання.

– Ми працюємо над тим, як це прибрати, – говорить Віктор Ляшко.

Таким чином у міністерстві хочуть дати можливість цим людям таки щепитись проти коронавірусу.

Крім того, міністр охорони здоров’я пообіцяв, що в країні ретельно вивчатимуть кожен випадок важкого перебігу хвороби у вакцинованих людей.

– Часто під час перевірки потім з’ясовується, що ці люди мають фальшивий сертифікат про вакцинацію, – зазначає Віктор Ляшко.

Поки ж міністр охорони здоров’я закликає громадян повідомляти про всі відомі випадки продажу підробних сертифікатів.