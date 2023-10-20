Как объяснили специалисты Министерства здравоохранения Украины, первый электронный рецепт (е-рецепт) отныне можно получить без визита к врачу.

— Ранее пациент мог получить первый е-рецепт без визита к врачу только при острых или хронических заболеваниях. Во всех остальных случаях он обязательно должен был физически присутствовать на приеме. Теперь же это требование не обязательно, — говорится в сообщении.

Это означает, что даже если пациент обращается к врачу дистанционно впервые, врач имеет право принять решение о выписке электронного рецепта на лекарства без личного приема. Исключение — пациенты, проходящие заместительную поддерживающую терапию.

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При этом в своем решении врач должен опираться на полученные от пациента данные о его текущем состоянии, жалобах, а также сведения по его первичной учетной медицинской документации.

Также медик обязательно должен внести медицинские записи о таком взаимодействии в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

В то же время решение врача о дистанционном назначении лекарства должно обязательно соответствовать отраслевым стандартам в сфере здравоохранения, утвержденным Минздравом.