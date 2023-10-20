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У МОЗ пояснили, чи можна отримати перший е-рецепт без візиту до лікаря

20 Жовтня 2023, 13:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медик
Джерело: Pexels

Як пояснили фахівці Міністерства охорони здоров’я України, перший електронний рецепт (е-рецепт) відтепер можна отримати без візиту до лікаря.

– Раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без візиту до лікаря лише за гострих або хронічних захворювань. У всіх інших випадках він обов’язково мав бути фізично присутнім на прийомі. Тепер же ця вимога не обов’язкова, – йдеться в повідомленні.

Це означає, що навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право ухвалити рішення про виписку електронного рецепта на ліки без особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію.

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При цьому у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації.

Також медик обов’язково має внести медичні записи про таку взаємодію в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Водночас рішення лікаря про дистанційне призначення ліків має обов’язково відповідати галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, затвердженим МОЗ.

Джерело
МОЗ
Теги
Ліки МОЗ України Рецепт
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