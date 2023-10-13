Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, з 13 жовтня наркотичні засоби можна буде придбати лише за електронним рецептом.

– Виняток – прифронтові території та зона бойових дій. Там продовжить діяти як електронний, так і паперовий рецепт, – ідеться в повідомленні.

У відомстві також відповіли на найбільш поширені запитання.

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Як отримати е-рецепт на наркотичні препарати, якщо немає мобільного телефону

У цьому випадку ви можете ідентифікуватися у лікаря за допомогою документів (паспорт та ідентифікаційний код). Лікар випише на паперовому бланку інформаційну довідку до рецепта, що міститиме номер рецепта та код його погашення, яким ви скористаєтеся в аптеці.

Що робити, якщо вказав неправильний номер телефону або втратив доступ

Необхідно подати заявку на зміну номера через онлайн-форму на сайті. Номер телефону буде змінено протягом доби. Або звернутися до сімейного лікаря з проханням допомогти змінити номер.

Якщо в лікарні немає світла, чи можна отримати наркотичні (психотропні) препарати за паперовими бланками

Так, існують певні винятки, у яких лікар зможе видати пацієнту паперовий аналог. Це: