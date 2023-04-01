В країні вже більше півроку працює електронний рецепт на антибіотики та програму Доступні ліки.

Впровадження електронного рецепта є лише новим цифровим сервісом для зручності громадян, рецептурна група препаратів не змінилася.

– Ми не змінили правила відпуску препаратів. Ми говоримо про те, що ми ввели додатковий сервіс, який сьогодні з’явився, – електронний рецепт, – заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами всі інші правила відпуску та контроль, які були в довоєнний період, залишаються і сьогодні.

Зараз дивляться

Ляшко зазначив, що українці повинні звикати до цифрових сервісів, які показують прогресивність, прозорість і спрощують життя громадянам.

За словами Ляшка, у травні 2022 року МОЗ прибрало рецептурний відпуск повністю на всі ліки для того, щоб спростити хаотичну ситуацію, яка була пов’язана з веденням бойових дій на території України. Уже в серпні системна логістика в аптечній мережі стабілізувалася, і в серпні була скасована дія постанови на безрецептурний відпуск антибіотиків, а також був запущений додатковий сервіс – електронний рецепт.

– Тобто в країні вже більше півроку працює електронний рецепт разом з паперовим на антибіотики та програму “Доступні ліки”, – зазначив Ляшко.

Міністр зазначив, що в листопаді скасовується дія постанови на безрецептурний відпуск наркотичних лікарських засоби і також запускається додатковий сервіс.

Міністр зазначив, що весь цей час у МОЗ готували електронну базу для заведення реєстру рецептурних засобів у цифровий формат, щоб можна було запустити за електронним рецептом всю групу рецептурних препаратів.

– І 1 квітня 2023 року нам це вдалося і ми сказали людям, що тепер можна отримати і додаткову рецептурну групу препаратів за електронним рецептом, – пояснив Ляшко.

На думку міністра електронний рецепт спрощує нам життя, тому що, якщо у людини хронічна хвороба, вона може зв’язатися з лікарем дистанційно, а не йти до нього, і дистанційно лікар має право виписати рецепт.

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Він підкреслив, що таким чином у МОЗ реагують на виклики сьогодення, на ускладнення інфраструктурного доступу і дозволяють отримати додаткові лікарські засоби з новим сервісом.

Джерело: Єдині новини