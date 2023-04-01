В стране уже более полугода работает электронный рецепт на антибиотики и программу Доступні ліки.

Внедрение электронного рецепта является только новым цифровым сервисом для удобства граждан, рецептурная группа препаратов не изменилась.

– Мы не изменили правила отпуска препаратов. Мы ввели дополнительный сервис – электронный рецепт, – заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, все другие правила отпуска и контроля, которые были в довоенный период, остаются и сегодня. Украинцы же должны привыкать к цифровым сервисам, которые показывают прогрессивность, прозрачность и упрощают жизнь гражданам.

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По словам Ляшко, в мае 2022 года Минздрав убрал рецептурный отпуск на все лекарства для того, чтобы упростить хаотическую ситуацию, связанную с ведением боевых действий на территории Украины. Уже в августе системная логистика в аптечной сети стабилизировалась и было упразднено действие постановления на безрецептурный отпуск антибиотиков, а также запущен дополнительный сервис – электронный рецепт.

— То есть в стране уже более полугода работает электронный рецепт вместе с бумажным на антибиотики и программу Доступні ліки, — отметил Ляшко.

Министр отметил, что в ноябре отменяется действие постановления на безрецептурный отпуск наркотических лекарственных средств и также запускается дополнительный сервис.

Все это время в Минздраве готовили электронную базу для заведения реестра рецептурных средств в цифровой формат, чтобы можно было запустить по электронному рецепту всю группу рецептурных препаратов.

– И 1 апреля 2023 года нам это удалось и мы сказали людям, что теперь можно получить и дополнительную рецептурную группу препаратов по электронному рецепту, – пояснил Ляшко.

По мнению министра, электронный рецепт упрощает нам жизнь, потому что, если у человека хроническая болезнь, он может связаться с врачом дистанционно, а не идти к нему, а врач имеет право дистанционно выписать рецепт.

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Он подчеркнул, что таким образом в Минздраве реагируют на сегодняшние вызовы, на усложнение инфраструктурного доступа, и дают возможность получить дополнительные лекарственные средства с новым сервисом.

Источник: Єдині новини