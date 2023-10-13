Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, с 13 октября наркотические средства можно будет приобрести только по электронному рецепту.
— Исключение – прифронтовые территории и зона боевых действий. Там продолжит действовать как электронный, так и бумажный рецепт,- говорится в сообщении.
В ведомстве также ответили на наиболее часто задаваемые вопросы.
Как получить е-рецепт на наркотические препараты, если нет мобильного телефона
В этом случае вы можете идентифицироваться у врача с помощью документов (паспорт и идентификационный код). Врач выпишет на бумажном бланке информационную справку к рецепту, содержащую номер рецепта и код его погашения, которым вы воспользуетесь в аптеке.
Что делать, если указал неправильный номер телефона или потерял доступ
Необходимо подать заявку на изменение номера через онлайн-форму на сайте. Номер телефона будет изменен в течение суток. Или обратиться к семейному врачу с просьбой помочь изменить номер.
Если в больнице нет света, можно ли получить наркотические (психотропные) препараты по бумажным бланкам
Да, существуют определенные исключения, в которых врач сможет выдать пациенту бумажный аналог. Это:
- проблемы в работе ЕСОЗ, когда электронный рецепт нельзя выписать (отключение света, технические проблемы в работе системы);
- для назначения экстемпоральных препаратов (т.е. таких, которые производятся непосредственно в аптеке);
- если рецепт на наркотические препараты выписывают на прифронтовых территориях или территориях, где продолжаются боевые действия.