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Только по е-рецепту: Минздрав о продаже наркотических средств с 13 октября

13 октября 2023, 10:22
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
мобілка в руках
Источник: Pixabay

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, с 13 октября наркотические средства можно будет приобрести только по электронному рецепту.

— Исключение – прифронтовые территории и зона боевых действий. Там продолжит действовать как электронный, так и бумажный рецепт,- говорится в сообщении.

В ведомстве также ответили на наиболее часто задаваемые вопросы.

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В этом случае вы можете идентифицироваться у врача с помощью документов (паспорт и идентификационный код). Врач выпишет на бумажном бланке информационную справку к рецепту, содержащую номер рецепта и код его погашения, которым вы воспользуетесь в аптеке.

Что делать, если указал неправильный номер телефона или потерял доступ

Необходимо подать заявку на изменение номера через онлайн-форму на сайте. Номер телефона будет изменен в течение суток. Или обратиться к семейному врачу с просьбой помочь изменить номер.

Если в больнице нет света, можно ли получить наркотические (психотропные) препараты по бумажным бланкам

Да, существуют определенные исключения, в которых врач сможет выдать пациенту бумажный аналог. Это:

  • проблемы в работе ЕСОЗ, когда электронный рецепт нельзя выписать (отключение света, технические проблемы в работе системы);
  • для назначения экстемпоральных препаратов (т.е. таких, которые производятся непосредственно в аптеке);
  • если рецепт на наркотические препараты выписывают на прифронтовых территориях или территориях, где продолжаются боевые действия.

Источник
Минздрав
Теги
Ліки МОЗ Украины Рецепти
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