Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, с 13 октября наркотические средства можно будет приобрести только по электронному рецепту.

— Исключение – прифронтовые территории и зона боевых действий. Там продолжит действовать как электронный, так и бумажный рецепт,- говорится в сообщении.

В ведомстве также ответили на наиболее часто задаваемые вопросы.

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Как получить е-рецепт на наркотические препараты, если нет мобильного телефона

В этом случае вы можете идентифицироваться у врача с помощью документов (паспорт и идентификационный код). Врач выпишет на бумажном бланке информационную справку к рецепту, содержащую номер рецепта и код его погашения, которым вы воспользуетесь в аптеке.

Что делать, если указал неправильный номер телефона или потерял доступ

Необходимо подать заявку на изменение номера через онлайн-форму на сайте. Номер телефона будет изменен в течение суток. Или обратиться к семейному врачу с просьбой помочь изменить номер.

Если в больнице нет света, можно ли получить наркотические (психотропные) препараты по бумажным бланкам

Да, существуют определенные исключения, в которых врач сможет выдать пациенту бумажный аналог. Это: