В Николаеве открывают три отдельных пункта для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 12 лет.

Об этом сообщил городской глава Александр Сенкевич в социальных сетях.

— В Украине вакцинировать от Covid-19 начали детей в возрасте от 12 лет. Мы планируем открыть отдельные три пункта вакцинации на базе поликлинических отделений городской детской больницы №2, — написал он.

По словам Сенкевича, в Николаеве прививку от коронавируса получили уже 633 ребенка (это 2,2% от количества юных жителей в возрасте от 12 до 18 лет).

Всего в городе вакцинировали первой дозой уже 430 08 жителей, а второй – 120 241.

По состоянию на 15 ноября в Николаевской области подтвердили 844 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 779 больным, а умерло 17 человек.

В Украине зафиксировали 10 802 больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (987), Одесской (901) и Николаевской (844) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Александр Сенкевич