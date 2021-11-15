У Миколаєві відкривають три окремі пункти для вакцинації від коронавірусу дітей віком від 12 років.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у соціальних мережах.

– В Україні вакцинувати від Covid-19 почали дітей віком від 12 років. Ми плануємо відкрити окремі три пункти вакцинації на базі поліклінічних відділень міської дитячої лікарні №2, – написав він.

За словами Сєнкевича, у Миколаєві щеплення від коронавірусу отримали вже 633 дитини (це 2,2% від кількості юних жителів віком від 12 до 18 років).

Загалом у місті вакцинували першою дозою вже 430 08 жителів, а другою – 120 241.

Станом на 15 листопада у Миколаївській області підтвердили 844 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 779 хворим, а померло 17 людей.

В Україні ж зафіксували 10 802 хворих на коронавірус. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (987), Одеській (901) та Миколаївській (844) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Олександр Сєнкевич