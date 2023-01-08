Премьер-министр земли Гессен Борис Райн и глава парламентской группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт призвали к проведению встречи на высшем уровне представителей федерального правительства, земель и фармацевтической отрасли из-за дефицита детских лекарств.

Райн возмущен, что в Германии не хватает сиропа от кашля и других лекарств для детей. Поэтому, по его словам, федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах должен взять под контроль ситуацию.

Угрожающая ситуация с поставками детского лекарства заставила Лаутербаха внести закон, который сделает поставки лекарств в Германию более экономически привлекательными для поставщиков.

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К концу 2022 года полки с лекарствами в жидкой форме в ряде аптек практически пустые. В частности, это касается сиропов, содержащих активный ингредиент – парацетамол или ибупрофен. В дефиците также пенициллин и сиропы с антибиотиками.

Причиной такой ситуации стало правило фиксированной суммы, действующее с 1989 года, тогда как цены на ингредиенты возросли. Например, за бутылочку с жидким жаропонижающим парацетамолом больничные кассы платят фармкомпаниям 1,36 евро. Однако в этом году цена на парацетамол выше на 70%.

Это заставило немецкие фармкомпании перенести производство препаратов в страны с низкой заработной платой типа Индии и Китая. Что приводит к проблемам поставки лекарственных препаратов на немецкий рынок.