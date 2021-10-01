По состоянию на пятницу, 1 октября, несмотря на то, что суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал больше 12 тыс. человек, тем не менее, согласно данным МОЗ, показателям оранжевой зоны карантина соответствует только одна область — Черновицкая. Показатель уровня госпитализаций здесь составил 67,5%, то есть больше максимально допустимых 50%.

Самыми эпидемически спокойными выглядят Кировоградская и Полтавская области. Здесь самые низкие в Украине показатели уровня заболеваемости.

Оранжевый уровень эпидопасности является предупредительным: он свидетельствует об осложнении ситуации с Covid-19 в регионе, что может привести к введению усиленных карантинных мер.

Показатели других областей Украины сейчас соответствуют желтому уровню эпидемиологической опасности.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря 2021 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.

С 23 сентября вся Украина перешла в желтую зону эпидемической опасности. До этого на территории страны действовала зеленая зона карантина.

С переходом в желтую зону под карантин попали участники массовых мероприятий и посетители заведений культуры.

Однако были введены послабления для вакцинированных граждан, получивших одну или две дозы Covid-прививки.