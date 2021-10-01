Станом на п’ятницю, 1 жовтня, незважаючи на те, що добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав більше 12 тис. осіб, проте, згідно з даними МОЗ, показникам помаранчевої зони карантину відповідає тільки одна область – Чернівецька. Показник рівня госпіталізацій тут склав 67,5%, тобто більше максимально допустимих 50%.

Найбільш епідемічно спокійними виглядають Кіровоградська та Полтавська області. Тут найнижчі в Україні показники рівня захворюваності.

Помаранчевий рівень епідопасності є попереджувальним: він свідчить про ускладнення ситуації з Covid-19 в регіоні, що може призвести до введення посилених карантинних заходів.

Показники інших областей України зараз відповідають жовтому рівню епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 2021 року. Також в країні подовжено режим надзвичайної ситуації.

З 23 вересня вся Україна перейшла в жовту зону епідемічної небезпеки. До цього на території країни діяла зелена зона карантину.

З переходом у жовту зону під карантин потрапили учасники масових заходів та відвідувачі закладів культури.

Однак були введені послаблення для вакцинованих громадян, які отримали одну або дві дози Сovid-щеплення.