Станом на п’ятницю, 1 жовтня, незважаючи на те, що добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав більше 12 тис. осіб, проте, згідно з даними МОЗ, показникам помаранчевої зони карантину відповідає тільки одна область – Чернівецька. Показник рівня госпіталізацій тут склав 67,5%, тобто більше максимально допустимих 50%.
Найбільш епідемічно спокійними виглядають Кіровоградська та Полтавська області. Тут найнижчі в Україні показники рівня захворюваності.
Помаранчевий рівень епідопасності є попереджувальним: він свідчить про ускладнення ситуації з Covid-19 в регіоні, що може призвести до введення посилених карантинних заходів.
Показники інших областей України зараз відповідають жовтому рівню епідемічної небезпеки.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 2021 року. Також в країні подовжено режим надзвичайної ситуації.
З 23 вересня вся Україна перейшла в жовту зону епідемічної небезпеки. До цього на території країни діяла зелена зона карантину.
З переходом у жовту зону під карантин потрапили учасники масових заходів та відвідувачі закладів культури.
Однак були введені послаблення для вакцинованих громадян, які отримали одну або дві дози Сovid-щеплення.