Станом на 1 жовтня у Києві зафіксували 599 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Загалом на Covid-19 захворіли вже 235 062 киянина.

За весь час пандемії у столиці одужати від Covid-19 вдалося 221 238 людям, а за добу – 163.

Водночас померли від ускладнень, які викликав коронавірус, 5 406 киян, а за минулу добу – 13 пацієнтів.

Загалом в Україні за добу підтвердили 12 034 нових випадків коронавірусу. Найбільше Covid-хворих у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.

30 вересня позитивний тест на коронавірус отримали 563 жителі столиці. Серед районів найбільше хворих було у Дарницькому районі – 84, Деснянському – 75, а Дніпровському районі – 69. Детальну статистику поширення коронавірусу у Києві – читайте на Фактах ICTV.

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