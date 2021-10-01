По состоянию на 1 октября в Киеве зафиксировали 599 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего Covid-19 заболели уже 235 062 киевлянина.

За все время пандемии в столице выздороветь от Covid-19 удалось 221 238 людям, а за сутки – 163.

В то же время умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, 5 406 киевлян, а за минувшие сутки – 13 пациентов.

Всего в Украине за сутки подтвердили 12 034 новых случаев коронавируса. Больше всего Covid-больных в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

30 сентября положительный тест на коронавирус получили 563 жителя столицы. Среди районов больше всего заболевших было в Дарницком районе – 84, Деснянском – 75, а Днепровском районе – 69. Подробную статистику распространения коронавируса в Киеве – читайте на Фактах ICTV.

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