По состоянию на 30 сентября в Киеве зафиксировали 563 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего на Covid-19 заболели уже 234 463 киевлян.

За все время пандемии в столице выздороветь от Covid-19 удалось 221 075 людям, а за сутки – 308.

В то же время умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, 5 393 киевлян, а за минувшие сутки – восемь пациентов.

Всего в Украине за сутки зафиксировали 11 757 новых больных Covid-19. Больше всего случаев среди областей в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739).

За прошедшие сутки, 29 сентября, в столице подтвердили 583 случая коронавируса за сутки. Среди районов больше всего заболевших было в Дарницком районе – 100, в Деснянском – 93, и в Соломенском – 70. Подробную статистику распространения коронавируса в Киеве – читайте на Фактах ICTV.

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