По состоянию на среду, 29 сентября, две области Украины соответствуют показателям оранжевой зоны карантина — Донецкая и Черновицкая. Здесь превышен показатель уровня госпитализаций пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Целевой показатель госпитализаций не должен превышать 50%. В то же время по состоянию на 29 сентября он составил 63,3% в Донецкой области и и 65,9% в Черновицкой.

Самыми эпидемически спокойными выглядят Кировоградская и Закарпатская области. Здесь самые низкие в Украине показатели уровня заболеваемости.

Оранжевый уровень эпидопасности является предупредительным: он свидетельствует об осложнении ситуации с Covid-19 в регионе, что может привести к введению усиленных карантинных мер.

Показатели других областей Украины сейчас соответствуют желтому уровню эпидемиологической опасности.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря 2021 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.

С 23 сентября вся Украина перешла в желтую зону эпидемической опасности. До этого на территории страны действовала зеленая зона карантина.

С переходом в желтую зону под карантин попали участники массовых мероприятий и посетители заведений культуры.

Однако были введены послабления для вакцинированных граждан, получивших одну или две дозы Covid-прививки.