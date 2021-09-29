Станом на середу, 29 вересня, дві області України відповідають показникам помаранчевої зони карантину – Донецька і Чернівецька. Тут перевищено показник рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Цільовий показник госпіталізації не повинен перевищувати 50%. Водночас станом на 29 вересня він склав 63,3% у Донецькій області та і 65,9% у Чернівецькій.

Найбільш епідемічно спокійними виглядають Кіровоградська та Закарпатська області. Тут найнижчі в Україні показники рівня захворюваності.

Помаранчевий рівень епіднебезпеки є попереджувальним: він свідчить про ускладнення ситуації з Covid-19 в регіоні, що може призвести до запровадження посилених карантинних заходів.

Показники інших областей України зараз відповідають жовтому рівню епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 2021 року. Також у країні продовжено режим надзвичайної ситуації.

Із 23 вересня вся Україна перейшла в жовту зону епідемічної небезпеки. До цього на території країни діяла зелена зона карантину.

Із переходом у жовту зону під карантин потрапили учасники масових заходів та відвідувачі закладів культури.

Однак були введені послаблення для вакцинованих громадян, які отримали одну або дві дози Сovid-щеплення.