Станом на 30 вересня у Києві зафіксували 563 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Загалом на C0vid-19 захворіли вже 234 463 киян.

За весь час пандемії у столиці одужати від Covid-19 вдалося 221 075 людям, а за добу – 308.

Водночас померли від ускладнень, які викликав коронавірус, 5 393 киян, а за минулу добу – восьмеро пацієнтів.

Загалом в Україні за добу зафіксували 11 757 нових хворих на Covid-19. Найбільше випадків серед областей у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739).

Минулої доби, 29 вересня, у столиці підтвердили 583 випадки коронавірусу за добу. Серед районів найбільше хворих було у Дарницькому районі – 100, в Деснянському – 93, та в Солом’янському – 70. Детальну статистику поширення коронавірусу у Києві – читайте на Фактах ICTV.

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