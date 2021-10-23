В случае перехода Киева в красную зону карантина в городе усилят противоэпидемические ограничения.

Перечень мер утвердила постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) КГГА.

Что запретят:

находиться без масок на территории учреждений образования и здравоохранения, в подземных переходах и на остановках общественного транспорта, если нет возможности соблюдать дистанцию ​​не менее 1 м;

перевозить пассажиров всеми видами общественного транспорта в количестве, превышающем технические характеристики средств;

работу коммунальных учебных заведений, исключение — те школы, где все работники имеют сертификат вакцинации от коронавируса;

посещать ТРЦ гражданам моложе 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих тест или справку о вакцинации;

работу кафе и ресторанов, исключение — доставка и заказы навынос (возможны при условии наличия у всех посетителей и сотрудников ПЦР-теста сроком действия 72 часа или сертификата);

деятельность хостелов (можно работать только при условии наличия у клиентов и работников негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или паспорта вакцинации);

посещать учреждения социальной защиты (можно, когда есть тест или сертификат);

работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, исключение — спортсмены национальных сборных команд Украины, их тренеры (только при условии наличия у посетителей и работников заведения анализа на коронавирус или справки);

проводить все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных без зрителей, мероприятий по аттестации и оценки качества образования (можно с тестами и сертификатами у работников и посетителей);

плановые госпитализации в больницах, кроме неотложных состояний.

Касательно работы школ, то осенние каникулы начнутся с 23 октября, дистанционка — с 1 ноября (до принятия отдельного решения).

По информации КГГА, в столице также ограничат посещение ЦПАУ, управлений труда и социальной защиты населения, пенсионного фонда. Посещение возможно при наличии теста или сертификата о вакцинации от коронавируса.