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В случае перехода Киева в красную зону – какие ограничения будут действовать

23 октября 2021, 09:44 Людмила Грубнік
коронавирус
Источник: Depositphotos

В случае перехода Киева в красную зону карантина в городе усилят противоэпидемические ограничения.

Перечень мер утвердила постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) КГГА.

Что запретят:

  • находиться без масок на территории учреждений образования и здравоохранения, в подземных переходах и на остановках общественного транспорта, если нет возможности соблюдать дистанцию ​​не менее 1 м;
  • перевозить пассажиров всеми видами общественного транспорта в количестве, превышающем технические характеристики средств;
  • работу коммунальных учебных заведений, исключение — те школы, где все работники имеют сертификат вакцинации от коронавируса;
  • посещать ТРЦ гражданам моложе 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих тест или справку о вакцинации;
  • работу кафе и ресторанов, исключение — доставка и заказы навынос (возможны при условии наличия у всех посетителей и сотрудников ПЦР-теста сроком действия 72 часа или сертификата);
  • деятельность хостелов (можно работать только при условии наличия у клиентов и работников негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или паспорта вакцинации);
  • посещать учреждения социальной защиты (можно, когда есть тест или сертификат);
  • работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, исключение — спортсмены национальных сборных команд Украины, их тренеры (только при условии наличия у посетителей и работников заведения анализа на коронавирус или справки);
  • проводить все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных без зрителей, мероприятий по аттестации и оценки качества образования (можно с тестами и сертификатами у работников и посетителей);
  • плановые госпитализации в больницах, кроме неотложных состояний.
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Касательно работы школ, то осенние каникулы начнутся с 23 октября, дистанционка — с 1 ноября (до принятия отдельного решения).

По информации КГГА, в столице также ограничат посещение ЦПАУ, управлений труда и социальной защиты населения, пенсионного фонда. Посещение возможно при наличии теста или сертификата о вакцинации от коронавируса.

Источник
КГГА
Теги
Карантин , КМДА , Коронавірус Covid-19 , Новини Києва
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