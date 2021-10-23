У разі переходу Києва до червоної зони карантину у місті посилять протиепідемічні обмеження.

Перелік заходів затвердила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) КМДА.

Що заборонять:

перебувати без масок на території закладів освіти та охорони здоров’я, у підземних переходах та на зупинках громадського транспорту, якщо немає змоги дотримуватися дистанції не менше 1 м;

перевозити пасажирів усіма видами громадського транспорту у кількості, яка перевищує технічні характеристики засобів;

роботу комунальних закладів освіти, виняток – ті школи, де всі працівники мають сертифікат вакцинації від коронавірусу;

відвідувати ТРЦ громадянам молодше 18 років без супроводу дорослих, які мають тест чи довідку про вакцинацію;

роботу кафе та ресторанів, виняток – доставка та замовлення навиніс (можливі за умови наявності у всіх відвідувачів та співробітників ПЛР-тесту строком дії 72 години чи сертифікату);

діяльність хостелів (можна працювати лише за умови наявності у клієнтів та працівників негативного ПЛР-тесту строком дії 72 години або паспорту вакцинації);

відвідувати установи соціального захисту (можна, коли є тест чи сертифікат);

роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, виняток – спортсмени національних збірних команд України, їхні тренери (лише за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу аналізу на коронавірус чи довідки);

проводити усі масові заходи, крім офіційних спортивних без глядачів, заходів з атестації та оцінювання якості освіти (можна з тестами та сертифікатами у працівників та відвідувачів);

планові госпіталізації у лікарнях, крім невідкладних станів.

Щодо роботи шкіл, то осінні канікули розпочнуться з 23 жовтня, дистанційка – з 1 листопада (до ухвалення окремого рішення).

За інформацією КМДА, у столиці також обмежать відвідування ЦНАПів, управлінь праці та соціального захисту населення, пенсійного фонду. Відвідування можливе за наявності тесту чи сертифікату про вакцинацію від коронавірусу.