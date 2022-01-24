Жителям Ровно приходится часами ждать, чтобы сдать тест на коронавирус.

Очереди не первый день можно увидеть возле ЦПМСП Юбилейный и Центральный, пишут местные СМИ.

В то же время люди жалуются на то, что их не пускают в медицинское учреждение, им приходится находиться на улице зимой.

Однако работники объясняют это соблюдением противоэпидемических требований.

Очереди возникают из-за того, что люди приходят заранее, а не в четко указанное время, объяснил главврач ЦПМСП Центральный Олег Шрам.

В то же время такие ситуации время от времени возникают и возле центров тестирования на коронавирус в Киеве.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 24 января 2022 года в стране подтвердили 3 870 370 случаев инфицирования, а за сутки – 12 915 новых больных. Среди них – 1 826 детей и 224 медработника.

Всего в Украине за время пандемии провели 17 523 330 тестирований методом ПЦР, а за сутки – 26 131.

Источник: ITV media group

Фото: ITV media group