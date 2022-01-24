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У Рівному люди годинами стоять у чергах, щоб здати ПЛР-тест

24 Січня 2022, 15:38
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
У Рівному люди годинами стоять у чергах, щоб здати ПЛР-тест

Мешканцям Рівного доводиться годинами очікувати, щоб здати тест на коронавірус.

Черги не перший день можна побачити поблизу ЦПМСД Ювілейний та Центральний, пишуть місцеві ЗМІ.

Водночас люди скаржаться на те, що їх не пускають до медичного закладу, їм доводиться перебувати на вулиці взимку.

Проте працівники пояснюють це дотриманням протиепідемічних вимог.

Черги виникають через те, що люди приходять заздалегідь, а не у чітко вказаний час, пояснив головний лікар ЦПМСД Центральний Олег Шрам.

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Водночас такі ситуації час від часу виникають і біля центрів тестування на коронавірус у Києві.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 24 січня 2022 року у країні підтверджено 3 870 370 випадків інфікування, а за добу – 12 915 нових хворих. Серед них – 1 826 дітей та 224 медпрацівники.

Загалом в Україні за час пандемії здійснили 17 523 330 тестувань методом ПЛР, а за добу – 26 131.

Джерело: ITV media group

Фото: ITV media group

Теги
Коронавірус Covid-19 , Рівне , тестування
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