Отчет Американского онкологического общества о колоректальном раке показывает тревожный рост заболеваемости колоректальным раком среди взрослых в США моложе 55 лет.

В настоящее время 1 из 5 новых случаев приходится на людей в возрасте 50 лет или младше.

В отчете говорится, что доля случаев колоректального рака среди взрослых моложе 55 лет увеличилась с 11% в 1995 году до 20% в 2019 году. Также, похоже, наблюдается общий сдвиг в сторону большего количества диагнозов поздних стадий рака. В 2019 г. 60% всех новых случаев колоректального рака среди всех возрастов были запущенными.

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Для нового отчета исследователи Американского онкологического общества проанализировали данные Национального института рака и Центров США по контролю и профилактике заболеваний о скринингах, случаях и смертях от рака.

Исследователи обнаружили, что с 2011 по 2019 год заболеваемость колоректальным раком у людей моложе 55 лет увеличивалась на 1,9% в год. И хотя общий уровень смертности от колоректального рака снизился на 57% в период с 1970 по 2020 год, среди людей моложе 50 лет уровень смертности продолжал расти. Один процент ежегодно с 2004 года.

— Мы знаем, что показатели среди молодых людей увеличиваются, но нас тревожит то, как быстро молодеет вся популяция пациентов, —ведущий автор доклада Ребекка Сигел.

Она отметила, что такая тенденция должна мотивировать всех людей в возрасте 45 лет и старше пройти обследование.

Данные свидетельствуют, что показатели колоректального рака были самыми низкими на западе и самыми высокими в Аппалачах и некоторых частях юга и Среднего Запада.

Были и значительные расовые различия. Исследователи обнаружили, что случаи колоректального рака и смертность были самыми высокими среди американских индейцев — коренных жителей Аляски и чернокожих. В частности, среди мужчин данные показали, что уровень смертности от колоректального рака был на 46% выше у американских индейцев и на 44% выше у чернокожих мужчин по сравнению с белыми мужчинами.

Выводы доклада о росте заболеваемости колоректальным раком у молодых людей указывают на то, что людям нужно задуматься о своем здоровье, и если в семье были случаи заболевания, необходимо обязательно пройти скрининг.

Источник: CNN